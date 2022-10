Aiden (4) overleden: jongetje verdween tijdens schooluitstap en werd in waterplas aangetroffen

De vierjarige kleuter die begin oktober in het water belandde in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen is overleden. Dat heeft het Antwerpse parket vrijdag bevestigd. Het slachtoffer zou mogelijk bijna twintig minuten lang onder water hebben gelegen.

Het onderzoek naar de juiste omstandigheden van het voorval zijn nog volop aan de gang. Zo willen de speurders weten hoe de vierjarige Aiden ongemerkt kon wegglippen van zijn klasgenootjes en begeleiders van de school voor buitengewoon onderwijs. De klas van de kleuter had een uitstapje gemaakt naar De Nekker en was er spelletjes aan het spelen. Pas na een poosje zou de verdwijning van de jongen zijn opgemerkt.

Volgens de familie van Aiden ging het om een uitstap van acht kinderen en drie begeleiders. Toen de jongen nergens meer aan te treffen was, werd er gestart met een zoekactie. Uiteindelijk werd Aiden in het water, niet ver van de kinderspeeltuin, zijn aangetroffen. Medewerkers van De Nekker startten onmiddellijk met de reanimatie. De jongen werd in kritieke toestand naar het UZA in Edegem overgebracht.

“In het ziekenhuis had Aiden opnieuw hartritme. Maar vooral het gegeven dat hij zo lang onder water had gelegen, baarde ons veel zorgen. Bijna twintig minuten is lang. Het kan niet anders dan dat er hersenschade zou zijn”, reageerde een oom daags na het incident.

Anderhalve week na het dramatische incident is Aiden in het ziekenhuis overleden. “De juiste omstandigheden van het incident worden nog volop onderzocht”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. “Aanvankelijk is er een onderzoek opgestart voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Nu de jongen overleden is, wordt het onderzoek naar onopzettelijke doding.”

Voorlopig is er evenwel nog niemand in verdenking gesteld. De school van de jongen wil niet reageren op de feiten. tdk, svh