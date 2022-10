Elf Anderlecht-fans opgepakt na rellen in stadion West Ham, paars-wit moet forse boete vrezen ondanks “provocatie”

Er raken meer details bekend over de rellen tussen de fans van Anderlecht en West Ham gisteravond. De verontwaardiging over de vuurpijl die gelanceerd werd vanuit het Rsca-van richting de Engelsen was groot, maar het ging verder dan dat. De politie pakte elf man op wegens racisme en drugsbezit. Ook een gooier van een stoeltje werd gearresteerd.

In totaal werden 86 zitjes vernietigd om mee te gooien. Zo’n vier agenten raakten verwond in de strubbelingen. Anderlecht wacht het rapport van de match delegate af om zijn conclusies te trekken. De politie heeft alvast neergepend dat de Belgische aanhang geprovoceerd werd door de supporters van West ham. Toch lijkt paars-wit zich aan een forse boete van de UEFA te mogen verwachten, maar wellicht gaan ook the hammers niet vrijuit. Op basis van camerabeelden gaat men ook proberen om de stoelengooiers te identificeren. Op verschillende beelden is hun gezicht duidelijk te zien

Anderlecht reageerde donderdagavond al via woordvoerder Mathias Declercq die de feiten veroordeelde en beloofde de supporters aan te spreken. “Wij aanvaarden dit gedrag niet, niet in ons eigen stadion en niet op verplaatsing. We zullen de supporters hierover aanspreken en ook met UEFA zullen we dit bespreken. We willen ons bij West Ham verontschuldigen voor dit gedrag.”

West Ham-coach David Moyes zei voor de camera dat het goed is dat Anderlecht het geweld veroordeelde. “Het is een goeie zaak dat de perswoordvoerder zijn verantwoordelijkheid neemt voor de club. Dit siert hen want het is een grote club. Ze willen hun eigen club beschermen en daar hebben ze gelijk in. De focus van iedereen verdwijnt wanneer er op een of andere manier problemen zijn met supporters. Mij interesseerde het niet want het is een van die dingen waar je niet over wil praten. Ik wil er niet meer aandacht aan schenken dan nodig is.” Anderlecht-trainer Felice Mazzu ging na de match niet in op de feiten.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, reageert vrijdag in een tweet op de incidenten met onder meer het gooien van de vuurpijl. “Levensgevaarlijk. Goeie, snelle reactie van Anderlecht. Nu krachten bundelen om dit gedrag uit onze stadions te verbannen. Absoluut noodzakelijk”, schrijft hij.

Anderlecht verloor het duel bij West Ham met 2-1 en staat met 4 op 12 derde in groep B. West Ham leidt met het maximum van de punten voor het Deense Silkeborg (6 punten), dat met 0-5 won bij het Roemeense FCSB, de rode lantaarn.