“Bedenk een slaapritueel en pas het elke avond toe”: zo slaapt Evy Gruyaert zichzelf gezond en gelukkig

Het wordt misschien wel het vaakst over het hoofd gezien: slaap. Maar het is een onmisbare pijler in ons algemeen welzijn. In haar nieuwe boek Start to feel great geeft Evy Gruyaert tal van tips en tricks, waarvoor ze de nodige kennis haalt bij experten. Voor Billie deelt ze haar wijsheid. In les vijf, ‘Slaap jezelf gezond en gelukkig’ gaat het over de kracht van slapen. “Goede slaap begint met genoeg daglicht zien.”

“Slaap is het baggerschip in de kanalen van ons brein, is een rake uitspraak van Inge Declercq, neuroloog en auteur van De kracht van slapen en Slaap wijzer. Het belang van slaap op ons fysieke, mentale en emotionele welzijn is dan ook heel groot: slaap is misschien wel je grootste gezondheidsbooster! Het eerste dat van belang is, is dat er niet één standaard slaapritme is dat goed is voor iedereen. We hebben namelijk allemaal een bioritme dat uniek is voor ieder van ons en voor 30% genetisch bepaald is. Het begint dus met te weten te komen wat jouw juiste ritme is, en daar zo veel mogelijk mee in harmonie te leven. In het boek geef ik wat tips om je eigen chronotype, want zo heet het, te leren kennen.”

“Goede slaap, raar maar waar, begint met overdag voldoende daglicht te zien, zodat je brein z’n wakkerswitch heel duidelijk kan aanzetten. Hoe meer daglicht je krijgt zodra je opstaat, hoe beter je zal slapen. ’s Ochtends hebben we veel licht nodig, ’s avonds weinig. Trek dus zodra je opstaat de gordijnen en je raam open en haal al het daglicht binnen. Even naar de hemel staren door het open raam doet al wonderen. Overigens: ook als het bewolkt is, werkt het. Nog beter is het als je dat daglicht al wandelend, lopend of fietsend in je opneemt voor je ontbijt, terwijl je dus nuchter beweegt. Dat bewegen op zich is ook belangrijk voor je slaap, omdat het je centrale klok het signaal geeft dat je wakker bent (en nog een hele resem andere goeie gezondheidseffecten heeft). Probeer dus beweging in je dag te integreren. Stretch eens zodra je opstaat en voordat je gaat slapen. Loop de trap op zonder te steunen op de leuning. Sta om het half uur op en doe enkele simpele bewegingen. Ook je omgeving is belangrijk: is je slaapkamer donker genoeg? Rustig genoeg? Niet te warm en niet te koud? Weer zeker de tv uit je kamer, en zelfs je partner als die je slaap te veel verstoord. Gun elkaar de vrijheid van slapen, en slaap desnoods apart. Misschien word je er wel een beter koppel van!”

“Weet ook dat het uur voor je gaat slapen heel belangrijk is voor je slaapkwaliteit. Het is het moment om te deconnecteren. Zet de tv een half uur vroeger uit, bedenk een fijn slaapritueel en pas dat elke avond toe. Dit is erg persoonlijk, voor mij is het intussen dit: vooraleer ik in slaap val, schrijf ik altijd even kort in mijn dagboek neer hoe de dag was, waar ik dankbaar voor ben en wat me gelukt is. Daarna gebruik ik de geurspray en dan nestel ik me in mijn ‘holletje’, op m’n zij. Mijn hoofdkussen moet echt ‘perfect’ zijn qua dikte en textuur. Ik hou er ook van om ’s avonds te kalmeren met een warm drankje, maar ook een warme douche of warm bad kan helpen om je overprikkelde brein weer tot rust te brengen. Slaap ze!”