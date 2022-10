Hoe een huis meer dan geld betekent bij een scheiding: Jolie verkocht wijndomein door emotionele lading

Toen Angelina Jolie en Brad Pitt in 2016 hun echtscheiding aankondigden, zorgde dat voor de nodige beroering. Wanneer je als koppel bekendstaat als Brangelina, kan dat ook niet anders. Maar niemand had kunnen voorspellen dat die echtscheiding zes jaar later nog steeds het onderwerp van gesprek zou zijn. De reden? De verkoop van Miraval, het wijndomein dat Angelina en Brad samen kochten in 2008. Een business, ja. Maar ook een thuis met veel emotionele waarde.