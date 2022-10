Natacha de Crombrugge stierf door een ongeval, lichaam wordt vrijgegeven

Natacha de Crombrugghe (28), de Belgische toeriste die begin dit jaar verdween tijdens een trektocht in Peru en vorige maand dood teruggevonden werd, is om het leven gekomen door een ongeval. Dat heeft het gerecht in Peru bevestigd. Het lichaam wordt vrijgegeven.

Het onderzoek naar de dood van de Belgische toeriste Natacha de Crombrugge wordt afgerond. De autopsie op de stoffelijke resten heeft geen exacte doodsoorzaak kunnen bepalen. Er wordt uitgegaan van een ongeval.

Op de skeletresten zijn wel breuken vastgesteld, maar die zouden zijn veroorzaakt door een val in de woeste Colca-rivier.

Het openbaar ministerie heeft intussen ook de opdracht gegeven om de stoffelijke resten van de Belgische vrouw vrij te geven.

Volgens de krant La Republica zouden de ouders overwegen om hun dochter in Peru te laten cremeren en de asse uit te strooien in Peru en in België.

Natacha de Crombrugghe verdween op 24 januari toen ze het hostel La Estancia de Cabanaconde verliet voor een vijfdaagse tour door de Colca Canyon. Vanaf die datum werd niets meer van haar vernomen.

Op 21 septembers vonden vissers stoffelijke resten aan de oever van de Colca rivier. Toch duurde het nog een paar weken voor er bevestiging kwam dat het effectief om de verdwenen Belgische toeriste ging.