Waarom voor Remco Evenepoel de Giro veel interessanter is dan de Tour: dit lekte al uit over beide parcoursen

De Giro, of toch nog de Tour? Remco Evenepoel (22) leek eerst overtuigd om de Ronde van Italië volgend jaar te rijden, maar hij houdt de deur op een kier voor de Tour de France. Pas na de bekendmaking van beide parcoursen hakt hij de knoop door. Maandag kennen we alle details over de Giro. De Tour van volgend jaar wordt pas over een kleine twee weken onthuld op 27 oktober, maar intussen onthulden heel wat lokale Franse en Italiaanse media al details en speculeren ze erop los over welke steden en cols het peloton straks aandoet. We zetten voor Evenepoel al even op een rij wat er in de media uitlekte. Alle info die naar buiten komt, lijkt hem in elk geval alleen maar meer richting de Giro te duwen.