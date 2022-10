Jelle Engelbosch na vernietigend rapport Audit Vlaanderen: “Ik sta recht in mijn schoenen”

Waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) reageert kort op de uitspraak van Audit Vlaanderen over het dossier dat liep over de aankoop van een geitenweide. Uit het rapport blijkt dat er “mogelijk misdrijven werden gepleegd”.

Jelle Engelbosch laat weten dat hij zich geen zorgen maakt over de audit. “Na tien maanden onderzoek stelt Audit Vlaanderen duidelijk dat er nergens aanwijzingen zijn gevonden van enige beïnvloeding, niet op de prijs, noch over de aankoopprocedure”, vindt Engelbosch. “De doorverwijzing omwille van mogelijke ‘schijn van belangenvermenging’ is een gangbare passage die in dit soort kwesties wordt opgenomen om het onderzoek verder te kunnen laten lopen. Ik kijk die eventuele verdere onderzoeken met veel vertrouwen tegemoet. Ik sta recht in mijn schoenen. Ook het rapport noemt geen enkel feit waaruit zou blijken dat ik mijn politieke functie zou hebben misbruikt voor een private aankoop. Ik ben ook steeds te rade gegaan bij een notaris, die mij er altijd van verzekerd heeft dat alles correct verliep. Ik hoop dat dit onderzoek snel voorbij is, zodat de onterechte reputatieschade die ik hierdoor lijd kan stoppen.”