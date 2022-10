Johan Roijakkers verlaat basketbalclub Bree en wordt bondscoach van Saudi-Arabië

Roijakkers was sinds dit seizoen opnieuw aan de slag in België bij Bree in tweede landelijke. “Het was een voorstel dat hij absoluut niet naast zich neer kon leggen”, aldus Bree-voorzitter Jef Vandekerkhof. “We zijn volop bezig met het zoeken naar een nieuwe coach. In de loop van het weekend hopen we die bekend te kunnen maken.”

“Voor mij betekent dit een heel leuke uitdaging waarnaar ik aan het zoeken was”, zegt Roijakkers in een eerste reactie. “Vanuit het ministerie van Sport gaan ze de komende jaren 1,5 biljoen investeren in sport. Een project met veel groeimogelijkheden dus. Het is jammer dat ik Bree al moet verlaten, maar vanaf het begin was het voor iedereen duidelijk dat ik op ieder moment kon vertrekken. Het is een leuke groep spelers en ik hoop dat ik de spelers in de korte tijd dat ik hier actief was, wat heb kunnen bijbrengen. Dit weekend kan ik niet op de wedstrijd aanwezig zijn. Mijn ex-club Prievidza in Slovakije viert haar 75ste jaar van bestaan. Daarvoor ben ik uitgenodigd. Maandag zal ik mijn laatste training geven in Bree.”