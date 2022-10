Steven Van Gucht verwacht opeenvolgende coronagolven tot in de lente, nieuwe PQ1-variant wint terrein

De huidige coronagolf lijkt te vertragen en de coronacijfers zullen mogelijk binnenkort stabiliseren, maar het seizoen van de ademhalingsvirussen is nog maar net begonnen. “De cyclus van opeenvolgende golven, golfjes en plateaus zal waarschijnlijk een realiteit blijven voor deze herfst, winter en mogelijk zelfs tot de vroege lente”, zo heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd tijdens een persconferentie.

De viroloog benadrukte dat het coronavirus nog niet kan worden beschouwd als een endemisch of normaal virus. Corona heeft nog altijd een grote besmettelijke kracht en veroorzaakt nog meer ziekte dan griep, klonk het. “We mogen ons de komende weken en maanden blijven verwachten aan een aanhoudende druk van het coronavirus”, aldus de viroloog. Er wordt ook nog altijd een stijgende belasting verwacht voor de zorg, “maar geen explosieve of exponentiële toename zoals dat in sommige eerdere golven wel het geval was”.

Nieuwe golven kunnen ook ontstaan door nieuwe varianten van COVID-19. “Het is waarschijnlijk dat binnen enkele weken de huidige coronavariant (BA.5) met pensioen zal gaan en vervangen zal worden door één of misschien zelfs meerdere nieuwe varianten”, aldus Van Gucht. “De nieuwe PQ1-variant bijvoorbeeld vertegenwoordigt ondertussen reeds 10 procent van de besmettingen en neemt snel meer terrein in. De opkomst van zo’n nieuwe variant kan opnieuw een stijging van de coronacijfers stimuleren.”