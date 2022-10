“Boezemvriend leek dood te bloeden in mijn armen”: Mike Smet is naast rechtsachter bij FCV Dender ook ploegbaas in de haven van Antwerpen

Mike Smet werd gevormd op het Kiel, waar de havenarbeider zondag terugkeert. “Ik stond als jeugdspeler vaak in de spionkop”, bekent Smet. “Het was mijn ultieme droom om ooit op het Kiel te spelen. Bij de beloften speelde ik onder coach Marc Noë bij het toenmalige Germinal Ekeren. Op mijn negentiende tekende ik mijn eerste profcontract en mijn droom ging in vervulling. Ik speelde drie jaar in de eerste ploeg. De aanhang van Beerschot is fantastisch. Buitenstaanders begrijpen de humor niet altijd, maar de fans zijn recht voor de raap en vaak bijzonder grappig. Beerschot zit voor eeuwig in mijn hart. Toen ik met Dessel scoorde op het Kiel scoorde, juichte ik niet. Ook zondag juich ik niet indien ik scoor. Zo groot is mijn respect voor de Beerschotfans, die me trouwens nog steeds op handen dragen.”

Smet zag wel wat trainers passeren op het Kiel. “Harm Van Veldhoven was mijn eerste coach. Hij werd afgelost door Aimé Anthuenis, waarna ook Jacky Mathijssen, Glen De Boeck en Jos Daerden de revue passeerden. Ik speelde samen met iconen zoals Cruz, Losada, Colman, Dheedene en Leko. Philippe Clement ontfermde zich over de jonge spelers en showde toen al zijn kwaliteit als coach. Het deed pijn dat Beerschot de afgrond in ging in de periode van Patrick Vanoppen.”

Smet verkaste naar Eendracht Aalst, maar na drie jaar volgde een terugkeer naar het Kiel waar intussen onder de vlag van Beerschot-Wilrijk werd gespeeld. “Ik krijg nog steeds kippenvel wanneer ik terugdenk aan die periode. In de slotmatch tegen Bocholt scoorden we de winnende treffer in de slotminuut, waardoor we ons tot kampioen kroonden. Dat leverde onwaarschijnlijke vreugdetaferelen op. Een mooier scenario kan je ook niet schrijven. Dennis Van Wijk was coach en wou met mij doorgaan, maar hij moest wijken voor Marc Brys, die de professionele toer op wou gaan. Daardoor moesten we overdag trainen. Ik was toen net aan de slag gegaan in de Antwerpse haven, waar mijn vader ook werkte en me binnenloodste. Brys wou me bovendien slechts een contract van één seizoen geven. Ik bleef dolgraag bij Beerschot, maar mijn job opzeggen voor een avontuur zag ik niet zitten op een ogenblik dat ik een opleiding en vaste job kreeg in de haven. Zo kwam ik bij Dessel terecht waar ik vier jaar zou blijven.”

“Smet werd sterker met de jaren”, weet Dendercoach Regi Van Acker over de bonkige verdediger (rechts). — © Johnny De Saedeleer

Als goede wijn

Twee jaar geleden streek Smet in Denderleeuw neer, wat geen toeval was met Regi Van Acker als rode draad. De Dendercoach bevestigt zijn goede band met de rechtsachter, die aan een sterk seizoen bezig is in de Challenger Pro League. “Ik haalde Smet naar Aalst toen ik er coach was, raadde hem aan bij Dessel Sport waar ik werkte en drukte door voor zijn transfer naar Dender. Smet werd sterker met de jaren. Vroeger rukte hij al eens impulsief mee op, maar nu kiest hij beter zijn momenten.”

Smet kan zich vinden in de analyse van zijn coach en staat nog steeds achter de beslissing om in de haven te blijven werken. “Blijkbaar ben ik zoals goede wijn die ook steeds beter wordt. Dat heeft te maken met ervaring en die kweek je door veel wedstrijden te spelen. Intussen schopte ik het in de haven tot ploegbaas. Ik maakte dus de goede keuze en val straks niet in een zwart gat wanneer mijn carrière erop zit. Een blessure kan snel roet in het eten gooien. Voetbal blijft intussen mijn uitlaatklep. Bij Dender toont men ook begrip voor mijn situatie. Zo krijg ik vrij voor de oefensessie op woensdagmorgen. Fysiek is de combinatie loodzwaar, maar het lukt nog steeds.”

Smet maakt zich op voor een zware zondagavond. “Beerschot is een traditieclub die naar 1A wil en daar ook thuis hoort. Ik acht Beerschot in staat om de titelambitie waar te maken. Bij Dender ligt de prioriteit elders. Als promovendus willen we in eerste instantie ons hachje redden. Op het Kiel zullen we ons dubbel plooien om iets te rapen. Onze spionkop steunt ons door dik en dun en vormt een meerwaarde. Maar als we de punten naar huis meenemen, zal ik integer vieren. Uit respect voor de Beerschotfans, weet je”, knipoogt Smet.

Mentaal dipje na werkongeval

Vorig jaar was Mike Smet getuige van een zwaar ongeval, dat ei zo het leven kostte van een collega en tevens boezemvriend. Smet bleef toen wekenlang aan de kant bij Dender. Hij verzeilde even in een mentaal dipje. “Een werkongeval hakte er stevig op in. Uitgerekend mijn boezemvriend raakte bij een ongeval gekneld en verkeerde in levensgevaar. Ik slaagde erin om hem te bevrijden, maar hij leek dood te bloeden in mijn armen. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse en konden ze hem reanimeren. Mijn maatje vertoefde eerst wel in coma, maar kroop door het oog van de naald. De amputatie van een been en de heup bleek helaas onvermijdelijk. Het ongeval maakte een diepe indruk op mij. Voetbal kon me in die periode wel even gestolen worden. Het duurde wel wat vooraleer ik de feiten kon plaatsen. Ik ging mentaal door een diep dal. De club toonde gelukkig wel begrip en gunde me de nodige tijd om de feiten te verwerken. Net als in het voetbal liggen ook in het dagelijkse leven vreugde en verdriet dichtbij elkaar”, besluit de stoere flankverdediger.