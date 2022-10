Vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend: El Clásico om koppositie, verrassende toppers in Duitsland en vierde hattrick op rij voor Haaland?

Toeval of niet? Er zijn dit weekend toppers als Anderlecht-Club Brugge en Antwerp-Standard in de Belgische competitie, maar ook in de rest van Europa staan er absolute topwedstrijden op het programma. Vooral zondag wordt het smullen. Wij zetten vijf wedstrijden die u niet mag missen op een rijtje.

1. El Clásico: met of zonder Belgen?

De klassieker tussen Real Madrid en FC Barcelona is altijd de moeite, ook als er geen Belgen meedoen. Thibaut Courtois is nog steeds twijfelachtig met zenuwpijn in de onderrug. Donderdag stond hij nog niet op het trainingsveld en de Clásico komt misschien nog te vroeg. Eden Hazard lijkt dit seizoen wat verlost te zijn van zijn blessureleed en is wel fit, maar wordt op de bank verwacht. Barça en Real staan na acht speeldagen samen aan de leiding met 22 punten en strijden zondag in een rechtstreeks duel om de koppositie.

Real Madrid - FC Barcelona, zondag om 16u15

© AFP

2. Dé topper van de laatste jaren in Engeland

Historisch gezien zijn er grotere wedstrijden in Engeland, maar de laatste jaren is het toch vooral uitkijken naar Liverpool en Manchester City. Er zijn heel wat aspecten om naar deze wedstrijd uit te kijken. Blijft Erling Haaland verderbouwen aan zijn waanzinnige statistieken (20 goals in 14 wedstrijden)? De Noorse topspits kreeg afgelopen week alvast rust: Haaland bleef 90 minuten op de bank tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Kopenhagen (0-0). Tijdens de laatste drie thuiswedstrijden in de competitie scoorde Haaland telkens een hattrick. Niemand deed het hem ooit voor. Op naar nummer vier? En blijft Kevin De Bruyne met assists (al 11 stuks dit seizoen) strooien? Of kan Liverpool vertrouwen putten uit de 1-7-zege (tegen Rangers) in de Champions League en de rug rechten in de Premier League?

Liverpool - Manchester City, zondag om 17u30

© Action Images via Reuters

3 en 4. Blijft Union Berlin verrassende leider in Duitsland?

Op hetzelfde moment een uiterst interessante wedstrijd in Duitsland: Union Berlin tegen Borussia Dortmund. Union Berlin, tegenstander van Union Saint-Gilloise in de Europa League, is na negen speeldagen de verrassende leider in de Bundesliga. Dortmund is pas vierde en Bayern München derde. Freiburg is de verrassende tweede in de stand en maakt zondag de verplaatsing naar München. Twee onverwachte toppers dus in Duitsland dit weekend. Kunnen Union Berlin en Freiburg nu ook stunten tegen de twee grootmachten?

Union Berlin - Borussia Dortmund, zondag om 17u30

Bayern München - SC Freiburg, zondag om 19u30

Stand in Duitsland:

1. Union Berlin 20 punten

2. SC Freiburg 18

3. Bayern München 16

4. Borussia Dortmund 16

© AFP

5. Franse kraker om weekend af te sluiten

Via Spanje, Engeland en Duitsland komen we uit bij de Franse competitie. Daar staat zondagavond om 20u45 de topper tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille op het programma. Na tien speeldagen is PSG eerste met 26 punten, Marseille is derde met 23 punten. De Parijzenaren hopen Lionel Messi te recupereren nadat hij de voorbije twee wedstrijden miste wegens een probleempje met de kuit. Het wordt ook uitkijken naar Kylian Mbappé, die nog maar eens in het oog van de storm is terechtgekomen, maar ook gewoon blijft scoren.

Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille, zondag om 20u45