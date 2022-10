Omstreden ex-advocaat aast op pensioenfonds Limburgse zakenman: “Lening al lang terugbetaald”

Bijna een jaar geleden startte het gerecht een onderzoek naar Olivier E. na klachten van cliënten en zakenpartners die opgelicht of bestolen waren. — © RR

Antwerpen

Het gerechtelijk onderzoek naar de vermeende oplichtingspraktijken van ex-advocaat Olivier E. is afgerond. Maar een jaar na het uitbarsten van de affaire blijven nieuwe gedupeerden zich melden bij het gerecht. Zo ontdekte een zakenman uit Limburg dat Olivier E. beslag had laten leggen op zijn pensioenspaarfonds. “Hij wil een twintig jaar oude schuld invorderen”, zegt de zakenman. “Die lening is allang terugbetaald, maar probeer dat maar eens te bewijzen na twintig jaar.”