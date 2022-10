Disney toont affiche van ‘The little mermaid’ en gelijkenissen met tekenfilm zijn treffend

De fans van De kleine zeemeermin moeten nog wat geduld hebben: het duurt nog minstens enkele maanden voor we het resultaat van de remake te zien zullen krijgen. Maar om het wachten wat te verzachten heeft Disney toch al een filmposter gedeeld. Daarop is actrice en zangeres Halle Bailey (22) te zien als de roodharige Ariel.

De poster waarop Bailey te zien is als zeemeermin die zich onder water bevindt, is een bijna exacte kopie van de originele tekenfilm uit 1998. Zowel Ariel als de actrice staren naar het wateroppervlak. Elke fan weet natuurlijk dat de zeemeermin droomt van een leven aan land.

Ook worden de criticasters meteen de mond gesnoerd: toen de trailer van The little mermaid verscheen, waren heel wat fans teleurgesteld in de haarkleur van Bailey. Die was volgens hen niet rood genoeg. Op de poster lijken het haar alvast een stukje roder, net zoals die van de tekenfilmfiguur.

De film verschijnt in de zalen in de Verenigde Staten op 26 mei 2023. Wanneer de Belgische cinemazalen volgen, is niet bekend.