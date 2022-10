Ook bij Vlaamse Q-music is het geluid geraden: Delilah wint 44.600 euro, dit was de juiste oplossing

Het geluid dat de luisteraars van Qmusic al zes weken lang slapeloze nachten bezorgt, is eindelijk geraden. Vanochtend gokte luisteraar Delilah Decorte (23) op ‘het geluid van een kartonnen eierdoosje’ en vlam, ze werd meten 44.600 euro rijker. “Ik ga het geld delen met mijn schoonbroer, want hij is op het idee gekomen.”

In een appel bijten? Nee. Met een schaar in papier knippen? Ook niet. En hoewel je de creativiteit moet bewonderen van de luisteraars die meende te horen hoe een bloeddrukmeter rond een aubergine werd gespannen, was ook dat niet het juiste antwoord. Delilah raadde tijdens de ochtendshow van Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe het enige juiste geluid: het openen van een kartonnen eierdoosje.

Het leverde haar confetti in de radiostudio en 44.600 euro op haar bankrekening op. “Ik ben er echt niet goed van”, klonk het emotioneel aan de andere kant van de lijn. “Ik ben vandaag speciaal later gaan werken, zodat ik mee kon spelen. We gaan eerst en vooral het geld delen met mijn schoonbroer, want hij is op het idee gekomen. De andere helft gaan we in een eigen huis steken”.