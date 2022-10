“Krimbrug moet voor juli 2023 hersteld zijn”

De brug die Rusland verbindt met het geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim moet op uiterlijk 1 juli volgend jaar hersteld zijn. Dat staat in een document op de website van de Russische regering. De brug stortte afgelopen zaterdag deels in na een explosie.

De overheid “bepaalt de deadline voor het einde van de staatscontracten voor de uitvoer van de werken op 1 juli 2023”, zo staat in een bepaling die de Russische premier Michail Misjoestin heeft ondertekend.

Volgens Rusland zit Oekraïne achter de ontploffing op de brug, waardoor ook drie mensen omkwamen, maar dat land heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist. Na de ontploffing vuurde Rusland massaal raketaanvallen uit op zijn buurland. De brug over de Straat van Kertsj is de enige landverbinding tussen Rusland en de Krim en is van levensbelang voor de bevoorrading van de Russische troepen in Oekraïne.

De Krim werd in 2014 door Rusland geannexeerd en een jaar later begon de bouw van de 19 kilometer lange Krimbrug. Poetin reed bij de grote opening in 2018 als eerste over de brug, die voor Rusland grote symbolische waarde heeft.