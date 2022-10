Samana Leut viert dag van de chronisch zieke mensen

Vele Samanaleden zijn zich ervan bewust dat een verandering in de gezondheidssituatie hun wereld een beetje op zijn kop zet. Men krijgt veel te verwerken en men heeft een massa vragen. Samana weet wat deze mensen doormaken en helpt om te gaan met die ingrijpende veranderingen in het leven.Het thema van de dag van de chronisch zieken was dit jaar ‘Tijd is te waardevol om niet te delen’. Het bestuur van Samana Leut was dan ook verheugd om in een volle zaal deze waardevolle tijd te kunnen delen in een mooi en gezellig ontmoetingsmoment. Voor aanvang van het middagmaal was er aandacht voor de bezinningsteksten, voorgedragen door de kernleden. Aansluitend was er een moment van stilte bij het herdenken van de leden van wie ze afscheid hebben moeten nemen in het afgelopen jaar.