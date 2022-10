Horrorfilm in de VS zo goor dat bezoekers flauwvallen en moeten overgeven: “Deze film is niet voor watjes”

De gloednieuwe horrorfilm ‘Terrifier 2’ is zo eng dat bij enkele vertoningen in de bioscoop ambulances werden opgeroepen. Zowel in de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk zorgt de film voor flauwvallende en brakende bezoekers. In de lowbudgetfilm keert clown Art terug uit de dood en besluit hij op Halloween wat onrust te stoken in een slaperig dorpje. Op sociale media doen al heel wat straffe verhalen de ronde over de film en ook producer Steve Barton, lanceerde een waarschuwing. Wanneer en of de film in de Belgische zalen te zien zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.