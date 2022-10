Gezin uit Stabroek eert plots overleden Finn (4) met hartverscheurende filmpjes: “We missen je zo verschrikkelijk hard”

Op 26 september 2022 sloeg het noodlot toe voor een gezin uit Stabroek. Ze moesten noodgedwongen afscheid nemen van hun 4-jarig zoontje Finn. Via Facebook deelt moeder Vicky enkele hartverscheurende filmpjes, een verzameling van al hun mooiste herinneringen en een ode aan Finn. In twee van die filmpjes zingen moeder en grote broer Senn (10) een liedje. “Jij blijft hier in mijn hart al ben je ver bij mij vandaan.”

Op 26 september maakte een gezin uit (Hoevenen) Stabroek mee wat geen enkele ouder ooit wil meemaken. De 4-jarige Finn werd naar spoed gebracht nadat hij plotseling erg ziek was geworden. De jongen kreeg die avond drie hartstilstanden. Na een daaropvolgende hersenbloeding werd kleine Finn hersendood verklaard. Moeder, vader en grote broer moesten afscheid nemen en blijven gebroken achter. “Je was het vrolijkste, guitigste, schattigste ventje dat we ooit gekend hebben … Papa, mama en broer zien jou zo ontzettend graag.”

Afgelopen weekend gaven ze Finn een herdenking “om hem met heel veel liefde naar de hemel te laten gaan”. Op vraag van de familie kwam iedereen in het blauw gekleed, “in Chase kleur, zoals Finn zou gezegd hebben, zijn lievelingskleur”. Moeder Vicky had voor de viering het liedje The Next Thing ingezongen uit de film Frozen II en ook grote broer Senn zong een liedje, Vergeet me niet uit Finns lievelingsfilm Coco: “Vergeet me niet, ook al zeg ik je vaarwel.”