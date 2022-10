Lanaken

We leven in een wegwerpmaatschappij. Steeds meer van onze spullen belanden op de afvalberg omdat repareren geen optie is. Toestellen gaan gemiddeld 20% sneller kapot dan 20 jaar geleden. Toch heeft iedereen recht op producten die lang meegaan en repareerbaar zijn. Daarom heeft het gemeentebestuur van Lanaken beslist de campagne “recht op repareren” te ondersteunen en uit te dragen.