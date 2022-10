Deels schuldig aan gesjoemel met zonnepanelen: Futech moet 28.000 en niet 13 miljoen euro betalen

De Looise installateur van zonnepanelen Futech is deels schuldig bevonden aan fraude met groenestroomcertificaten. CEO Ismaël B. is net als een voormalig zaakvoerder veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel. Fluvius krijgt 28.000 euro schadevergoeding toegewezen terwijl de netbeheerder een bedrag van liefst 13 miljoen euro had geëist.