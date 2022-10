Na Spar heeft nu ook Delhaize een buurtwinkel aan Kazernelaan in Helchteren

De buurtwinkel vooral gekend onder de naam Proxy Delhaize pakt uit met een moderne uitstraling en veel comfort. Daarmee wil Delhaize ook inspelen op de almaar veranderende markt van warenhuizen. In die van Helchteren is ook een versnijdingsstand aan de vleesafdeling voorzien. Brood wordt op verschillende momenten van de dag vers afgebakken. De winkel telt 3 kassa’s, is 750 vierkante meter groot, heeft 9.000 producten en 50 parkeerplaatsen. Ze ligt aan de Kazernelaan 19 en is van maandag tot woensdag en op vrijdag en zaterdag open van 8 tot 19 uur en op zondag van 8 tot 17 uur. (cn)