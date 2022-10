Samenwerkingsovereenkomst met De Creatieve Stem

Leopoldsburg

Het voorstel van de meerderheid om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de vzw De Creatieve Stem werd unaniem goedgekeurd. Hierdoor kan de plaatselijke bibliotheek via het partnerschap Maakbib rekenen op de ondersteuning in het opstarten van een zogenaamde makerspace . De Creatieve STEM heeft als educatief doel het bevorderen van de ontwikkeling van talenten niet enkel bij kinderen, maar ook bij volwassenen en scholen. Dat gebeurt onder meer via aangepaste workshops en de overeenkomst loopt 2 jaar.