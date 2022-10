Op naar nieuwe (gouden) medaille? Emma Plasschaert klimt naar vierde plaats op WK zeilen

Emma Plasschaert is op het WK zeilen in de ILCA 6-categorie (ex-Laser Radial) in het Amerikaanse Kemah van de achtste naar de vierde plaats opgeklommen.

De 28-jarige titelverdedigster eindigde donderdag in de vierde regatta als tweede achter de Noorse Line Flem Hoest. Die voert het klassement aan met 9 punten, een minder dan de Hongaarse Maria Erdi en de Française Louise Cervera. Plasschaert volgt op twee punten.

De Nederlandse Marit Bouwmeester eindigde donderdag als zevende en speelde haar leidersplaats kwijt. Ze staat nu vijfde met 13 punten.

Plasschaert verdedigt in Texas haar wereldtitel van vorig jaar in het Omaanse Al-Mussanah. De Oostendse werd een eerste keer wereldkampioene in 2018 in het Deense Aarhus. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Japan werd ze vierde.

Eline Verstraelen werd donderdag 33e, een uitslag die als haar minste resultaat niet meetelt in de stand. Met 48 punten zakte de wereldkampioene U21 van de 33e naar de 38e plaats.

Vrijdag beginnen de finaleraces. Die duren tot zondag. Plasschaert en Verstraelen starten in de Golden Fleet.