Speeldag drie in de BETfirst BNXT League: drie op drie voor Limburg United?

Het Belgisch getinte Limburg United, dat afgelopen zomer het ervaren Belgian Lion duo Maxime De Zeeuw en Quentin Serron aantrok, kent een knappe start in de BETfirst BNXT League. Het team van coach Raymond Westphalen opende met afgetekende winst in eigen midden versus Bergen en won vorige week nipt bij Okapi Aalst. Vanavond wil het tegen Antwerp Giants de knappe competitiestart verder opfleuren en gaat het voor een derde opeenvolgende zege.

De Sinjoren kwamen nog maar één keer in actie, winst tegen Leuven Bears, en keerden pas donderdag terug na de Europese winst in Gmunden en uit Oostenrijk. Uitkijken of de Giants voldoende gerecupereerd zijn om Limburg United een eerste nederlaag toe te dienen. Kangoeroes Mechelen, dat woensdag nog schitterde in het Bulgaarse Rilski en in het kader van de FIBA Europe Cup, gaat zaterdagavond na een 0 op 2 en in Luik op zoek naar een eerste competitiezege. Nog op zaterdag (20u30) ontvangt kampioen Oostende in de COREtec Dôme Okapi Aalst.

Brussels zondag voor 5.000 fans in Paleis 12 versus Charleroi

Eén keer per seizoen verlaat Brussels de vertrouwde kleine zaal in Neder-Over-Heembeek en trekt het naar Paleis 12 in de hoofdstad voor een gala-match (”Circus Game”). Brussels doet dat nu vroeg op seizoen en komende zondag (16 uur). De ploeg van coach Jean-Marc Jaumin ontvangt voor maar liefst 5.000 fans Charleroi. Zowel Brussels als de Spirous wonnen deze campagne één keer. De wedstrijd is live te volgen op Pickx Sports en Play Sports. Nog op zondag (15 uur, Sportoase) is er Leuven Bears-Bergen. De Bears presenteren de nieuwe Amerikaan Jahmal Murray. Beide ploegen tellen ook een 1 op 2 in de BNXT League.