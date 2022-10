Bestelwagen rijdt achter op tractor met aalton in Genk: een gewonde

Genk

Tijdens het volle spitsuur reed vrijdagochtend op de Westerring in Genk omstreek 7.30 uur een bestelwagen achterin op een tractor met aalton. Daarbij raakte een inzittende lichtgewond. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Zuiderring. Op het ogenblik van de botsing stond de tractor stil aan de verkeerslichten. En dat had ook heel wat gevolgen voor het verkeer richting Diepenbeek. Op een bepaald ogenblik stond er een file van Winterslag tot aan het kruispunt met de Zuiderring. Er was maar één rijstrook vrij.