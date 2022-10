Belgische coëfficiënt krijgt nieuwe boost ondanks Europese week zonder zeges, Schotland binnen handbereik

Met twee gelijke spelen en twee nederlagen was het niet de beste Europese voetbalweek voor de Belgische ploegen. Maar niet getreurd, want we doen opnieuw een prima zaak voor de coëfficiënt. De achtste plaats van Schotland ligt binnen handbereik.

Onze coëfficiënt, die de resultaten van onze Europese deelnemers over de voorbije vijf seizoenen optelt, bepaalt welke Europese tickets ons land krijgt. Doordat België na de vorige Europese campagne uit de top tien van sterkste Europese competities gevallen was, hebben we volgend seizoen onder andere geen rechtstreekse deelnemer aan de Champions League meer.

Maar dit seizoen gaat het alweer veel beter. Dankzij de sterke prestaties van vooral Club Brugge en Union is ons land al over Oostenrijk naar de negende plaats gesprongen. Nummer acht Schotland had bij het begin van dit seizoen nog serieus wat voorsprong, maar nu beginnen ze toch serieus te zweten.

Kwalificatie Club geeft boost

Niet zozeer het gelijkspel op Atlético (0-0), maar vooral de kwalificatie van Club Brugge voor de 1/8ste finales geeft een serieuze boost aan de coëfficiënt. Deze week kreeg ons land dus 0.200 punten voor het gelijkspel van Club en een volledig punt voor de kwalificatie. Bovendien leverde het gelijkspel van Union tegen Braga (3-3) 0.200 punten op, waardoor we in totaal 1.400 punten mogen bijschrijven deze week. De nederlagen van Gent (4-2 tegen Djugardens) en Anderlecht (2-1 tegen West Ham) leverden uiteraard niets op.

En onze concurrenten? Die pakten deze week veel minder punten. Nummer acht Schotland verzamelde zelfs geen enkel punt, waardoor het verschil tussen België en Schotland nog slechts 0.400 punten bedraagt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

We mogen naar boven kijken. Als alles goed gaat, springt België straks over Schotland naar de achtste plaats. Met 7.400 punten dit seizoen doen we twee speeldagen voor het einde van de groepsfase al beter dan vorig seizoen, toen we in totaal 6.600 punten haalden. Onze landskampioen van volgend seizoen hoeft zich al lang geen zorgen meer te maken over een rechtstreeks Champions League-ticket.

Voor twee rechtstreekse tickets voor de groepsfase van de Champions League, moet je als land in de top zes staan. Daar moet België nog niet van dromen, want de kloof is enorm. Nederland en Portugal strijden momenteel om die felbegeerde zesde plaats.

De tussenstand: