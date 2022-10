“SpaceX kan satellietverbinding Oekraïne niet meer betalen”

Ruimtevaartbedrijf SpaceX kan de kosten van de Starlink-internetterminals in Oekraïne niet langer betalen en heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie gevraagd de kosten op zich te nemen. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van een brief die SpaceX vorige maand naar het Pentagon stuurde.

Het bedrijf van Elon Musk heeft inmiddels ongeveer 20.000 Starlink-terminals geleverd aan Oekraïne, dat daardoor via een satellietverbinding kan communiceren wanneer mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen uitvallen. Afgelopen week twitterde Musk dat de operatie SpaceX al 80 miljoen dollar heeft gekost, en dat hij verwachtte dat dat bedrag voor het einde van het jaar de 100 miljoen dollar zou overschrijden.

SpaceX heeft het Pentagon in de brief ook gevraagd het gebruik van Starlink door de Oekraïense overheid en het leger te financieren. De kosten daarvan zijn volgens het bedrijf van Musk 120 miljoen dollar voor de rest van dit jaar en kunnen oplopen tot 400 miljoen dollar voor de komende twaalf maanden. ‘We zijn niet in een positie om terminals te blijven doneren aan Oekraïne, of om de bestaande terminals voor onbepaalde tijd te financieren’, laat een directeur van SpaceX in de brief weten.