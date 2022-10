Premier Rutte erg bezorgd na ernstige bedreigingen voor prinses Amalia

Rutte noemt het “natuurlijk vreselijk nieuws en ook heel heftig, in de eerste plaats voor haar zelf.” Hij kan verder niks zeggen over de bedreigingen of de veiligheidsmaatregelen. “Dat maakt mensen die kwaad van zins zijn te geïnformeerd”, aldus de premier. Alle betrokken instanties doen volgens hem hun uiterste best om te zorgen dat de prinses veilig is.

Dat het in ons land nodig is om een prinses zo zwaar te beveiligen vindt Rutte “een slechte zaak.”

Justitieminister Yeşilgöz vindt beveiliging Amalia ’vreselijk’

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid vindt het “vreselijk” dat er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor kroonprinses Amalia. “Ik kan me voorstellen dat dit nieuws hard binnenkomt bij mensen”, zegt de minister.

"Het is vreselijk dat dit nodig is. In eerste plaats voor de prinses zelf”, twittert de minister. Over concrete dreigingen en beveiligingsmaatregelen doet de minister geen uitspraken. "Maar ik garandeer dat onze veiligheidsdiensten dag en nacht keihard werken om haar veiligheid te waarborgen.”

Tweede Kamer geschrokken: “Dit is echt heel erg”

VVD, D66, PVV en GroenLinks vinden het vreselijk dat prinses Amalia om veiligheidsredenen haar huis niet uit kan. Dat zeggen ze in een reactie op hetgeen koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag tijdens hun staatsbezoek in Zweden aan de pers vertelden.

“Dit is echt heel erg. De kroonprinses - van wie ons land in de toekomst veel zal vragen - kan zich niet als iedere andere Nederlander in alle rust en veiligheid als jong mens ontplooien”, reageert D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. "Dat gaat zo lijnrecht in tegen wat we met z’n allen willen in dit land. Wat zo mooi is aan Nederland is dat de premier met de fiets naar werk gaat en de koninklijke familie middenin de samenleving staat. Als we dat land weer willen worden, hebben we heel veel werk te doen.”

"Heftig nieuws”, zegt VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. "Ik wens prinses Amalia toe dat dit heel snel voorbij is, zodat zij kan genieten van een bijzondere studententijd. Zoals het hoort.” Dat vindt ook Laura Bromet, woordvoerder koningshuis van GroenLinks. "Ook onze prinses heeft recht op een onbezorgd studentenleven waarin ze haar eigen weg in het leven kan vinden”, laat ze weten.

PVV-leider Geert Wilders vindt het "verschrikkelijk nieuws” en heeft "heel erg” met de prinses te doen. Wilders weet wat het betekent om bedreigd en streng beveiligd te worden. "Ik hoop echt dat het snel weer normaliseert en ze haar leven zonder bedreigingen weer kan oppakken.”