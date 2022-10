Onderhandelaars bij TotalEnergies in Frankrijk bereiken compromis: einde van blokkades in zicht?

Er is in de nacht van donderdag op vrijdag een compromis bereikt voor een loonsverhoging van 7 procent in de onderhandelingen bij TotalEnergies in Frankrijk, maar dat is nog niet ondertekend. Dat heeft de vertegenwoordiger van de vakbond CFDT vrijdag bekendgemaakt. CGT, de vakbond die de staking ruim twee weken geleden startte, vertrok echter eerder op de avond met slaande deuren en zegt voort te zullen staken.