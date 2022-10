Arbeidsmarkt kraakt onder de energieprijs: “En de winter is nog niet eens goed en wel begonnen”

Het systeem van tijdelijke werkloosheid werd nog maar pas opnieuw ingevoerd, of 200 werkgevers maken er al gebruik van. Zo’n 10.684 werknemers zijn al op één of andere manier op tijdelijke werkloosheid gezet. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Arbeidsexperts verwachten dat dat aantal de komende weken enkel nog zal toenemen.

“En de winter is nog niet eens goed en wel begonnen”, klinkt het bij werkgeversorganisatie VBO. Onder andere in de meubelindustrie blijken heel wat bedrijven van tijdelijke werkloosheid gebruik te maken. “We zijn blij dat we opnieuw beroep kunnen doen op het systeem”, zegt Fa Quix, voorzitter van de sectorvereniging Fedustria. “Bedrijven gaan daar niet licht over. Het is dé manier om het hoofd boven water te houden en tegelijk werknemers aan boord te houden.”

Ook de vacatures lijken te sputteren. Waar we de voorbije maanden een enorme krapte zagen op de arbeidsmarkt, lijkt die nu af te nemen. Het is de derde maand op rij dat er minder vacatures uitgeschreven werden dan in dezelfde periode van 2021. Voor tijdelijke contracten gaat het zelfs om een daling van bijna 30 procent met vorig jaar. VDAB zelf relativeert voorlopig de cijfers, omdat het aantal vacatures nog steeds zeer hoog is.

Maar volgens arbeidsexperts is het een teken dat onze arbeidsmarkt kraakt. “Het is de kanarie in de koolmijn. De arbeidsmarkt volgt de economie, en als die slabakt heeft dat een bijna onmiddellijk een effect”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Werkgevers willen geen risico’s nemen, ze bereiden zich voor op moeilijke economische tijden. Openstaande vacatures worden geschrapt, aanwervingsplannen gaan in de koelkast. Eerst minderen de vacatures en is er de tijdelijke werkloosheid, vervolgens verdwijnen de interimcontracten en tot slot zijn er ontslagen. Daar moeten we voor opletten, want bij jobverlies spreken we pas écht over koopkrachtverlies voor de gezinnen.”

Maar daar zijn we nog niet, dat zegt ook Jan Denys (arbeidsmarktexpert Randstad). “Bedrijven houden nu hun hart vast voor de loonindex van januari en bereiden zich daarop voor. Alle lichten staan op rood, maar ontslagen zijn er nog niet. Alles hangt af van de recessie en hoe lang en hoe zwaar die is, en dat valt niet te voorspellen. Voorlopig hebben we een kleine recessie, maar dat heeft wel een onmiddellijk effect op de arbeidsmarkt.”