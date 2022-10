Brazilië volgt titelverdediger Servië naar finale WK volleybal voor vrouwen

Brazilië heeft zich donderdag als tweede land geplaatst voor de finale van het WK volley voor vrouwenteams. De Zuid-Amerikaanse vrouwen versloegen in hun halve finale in het Nederlandse Apeldoorn Italië met 1-3. De setstanden waren 23-25, 25-22, 24-26 en 19-25.

Servië plaatste zich woensdag als eerste voor de finale. De titelverdediger versloeg in het Poolse Gliwice in de halve finales de Verenigde Staten met 3-1 (25-21, 25-20, 17-25 en 25-23). De finale en wedstrijd om het brons volgen zaterdag, telkens in Apeldoorn.

Servië pakte op het vorige WK, in 2018 in Japan, de wereldtitel na een zege in de finale tegen Italië. Op de Olympische Spelen in Tokio gingen in 2021 de Verenigde Staten met het goud aan de haal.

De Yellow Tigers raakten op het WK niet voorbij de groepsfase van de tweede ronde.