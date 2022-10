Wim Opbrouck moet nog altijd werken voor zijn geld, en het mopje dat goed uitdraait: dit was ‘De allerslimste mens’

Voor het eerst dit seizoen schuiven in ‘De allerslimste mens’ alleen maar vrouwen aan in de kandidatenstoelen. Danira Boukhriss-Terkessidis en Olga Leyers krijgen het gezelschap van Studio Brussel-presentatrice Michèle Cuvelier. In de jury schuiven Rik Verheye en Wim Opbrouck aan, en die laatste krijgt een heus eerbetoon.

De winnaar van donderdagavond:

Danira Boukhriss-Terkessidis.

De verliezer:

Met een gok, verpakt als mopje, schakelt Olga Leyers Michèle Cuvelier uit.

De nieuwkomer maandagavond

VRT-journalist Riadh Bahri

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Ze zeggen vaak dat West-Vlamingen allemaal familie zijn van elkaar.”

Rik Verheye (over hem en Wim Opbrouck): “Ja, wij zijn zussen.”

***

Opbrouck over die keer dat hij een jointje rookte: “Ik hallucineer onmiddellijk. Ik zie iedereen met vissenkoppen en bolle ogen. Maar nu ben ik er zo slecht op gegaan, ik keek naar tv en zag u zingen als een radijs, Erik!”

***

Van Looy: “Jij hebt een dochter, Wim. Wat is haar beroep?”

Opbrouck: “Ja. Ze werkt in een bedrijf dat ventilatoren maakt en verkoopt. Ik moet even denken hoe het heet… OnlyFans!” (even stil) “Dat gaat ze niet leuk vinden.”

Verheye: “Ja, maar ik volg haar. Ze heeft een heel schone propeller!”

***

Het mooiste moment:

Grote acteurs verdienen grote eer. Dus kwam een greep uit de carrière van Wim Opbrouck voorbij in de fotoronde. Van Frankie Loosveld in Het eiland tot zijn rol als Jean-Luc Dehaene in Albert II. Opbrouck geneert zich een beetje. Wanneer Cuvelier dan ook nog eens vertelt hoe de app van StuBru ontplofte toen hij random ‘Weg sfeer!’ riep, grijpt hij toch even in: “Ja, maar zie mij hier zitten, Michèle. Ik moet nog altijd werken voor mijn geld in De slimste mens.”

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Jonas Geirnaert(5 afleveringen)

3 Danira Boukhriss-Terkessidis (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)