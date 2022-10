CONFERENCE LEAGUE. AZ is foutloze status verrassend kwijt, Fiorentina haalt uit

Geen Zinho Vanheusden bij AZ Alkmaar. De Belgische verdediger is alweer op de sukkel met een blessure. De Nederlanders - die hun eerste drie wedstrijden wonnen - trokken naar Cyprus voor een haalbare confrontatie met Apollon Limassol. Maar AZ verloor verrassend met 1-0 door een doelpunt van Valentin Roberge in de 32ste minuut, ondanks 17 doelpogingen.

In de stand is er op zich weinig aan de hand want AZ blijft aan kop met 9 punten. Dnipro-1 won in extemis met 1-2 tegen Vaduz en telt 7 punten. Apollon heeft er 4 en Vaduz 2.

Fiorentina ging op de vorige speeldag met 3-0 onderuit tegen Basaksehir en had dus wat recht te zetten. La Viola deed dat ook met liefst vijf doelpunten tegen de Schotse bezoekers van Hearts. Luka Jovic, Cristiano Biraghi, twee keer Nicolas Gonzalez en Antonin Barak scoorden voor de Italiaanse subtopper, die nu 7 punten telt. Dat zijn er drie minder dan Basaksehir, dat met 3-0 won van het Letse RFS. Onder andere Stefano Okaka (ex-Anderlecht) scoorde voor de Turken.

© EPA-EFE

In de groep van Anderlecht - dat met 2-1 verloor van West Ham - kende Silkeborg geen genade met FCSB. De Denen gingen met 0-5 winnen in Roemenië en tellen nu 6 punten, zes minder dan West Ham maar wel twee meer dan Anderlecht.

Overige uitslagen:

Partizan - Köln 2-0

Cluj - Slavia Praag 2-0

Austria Wien - Villarreal 0-1

Slovan Bratislava - Basel 3-3

Nice - Slovacko 1-2

Zalgris - Pyunik 2-1

Beer-Sheva - Lech Poznan 1-1

Ballkani - Sivasspor 1-2

Shamrock Rovers - Molde 0-2