Julien De Sart toont zich groot in de nederlaag na 4-2-pandoering in Stockholm: “Het AA Gent van het eerste uur is niet het echte AA Gent”

Nee, de Gentse spelers stonden niet te drummen om hun versie van de feiten te geven. Een voor een stapten ze met het gezicht op onweer door de catacomben van de Tele2 Arena. Uiteindelijk was het invaller Julien De Sart die de tijd nam voor een eerste analyse na deze nieuwe opdoffer. “Net als tegen Cercle Brugge slikken we vier goals, terwijl onze verdediging net een van de sterkste punten van ons team is. Onbegrijpelijk.”

De Tele2 Arena ontvangt geregeld internationale sterren. The Rolling Stones, Paul McCartney en Madonna traden al op in de thuishaven van Djurgarden. De kans lijkt ons gering dat de Buffalo’s een plekje krijgen op de fraaie hall of fame die in de mixed zone van het stadion prijkt. AA Gent presenteerde zich in Stockholm als een team dat het noorden helemaal kwijt is. Al bij rust had Djurgarden de klus geklaard.

De twee Gentse doelpunten na rust waren niets meer dan een doekje voor het bloeden, besefte ook Julien De Sart, die zich wel bereid toonde om even terug te blikken op een pijnlijke herfstavond in de Zweedse hoofdstad. “Onze prestatie in het eerste uur is het perfecte voorbeeld van hoe het niet moet”, zuchtte de middenvelder. “Net als tegen Cercle Brugge slikken we vier goals, terwijl onze verdediging net een van de sterkste punten van ons team is. Onbegrijpelijk.”

Defensief gaf AA Gent dan ook nog maar eens niet thuis. Torunarigha was een schim van de speler die vorig seizoen de harten van de Gentse fans veroverde, maar ook Okumu en Ngadeu kregen een onvoldoende op hun matchrapport. Al werden zij allesbehalve geholpen door het Gentse middenveld: “Dit verlies is het resultaat van een collectief falen. Niet enkel van onze verdedigers”, sprong De Sart zijn ploegmakkers ter hulp.

“Eigenlijk domineerden we voor rust, maar we benutten de kansen die we creëren niet en nadat Davy Roef eerst nog een poging van de thuisploeg redt, was het bij de tweede mogelijkheid wel raak”, zocht De Sart niet naar excuses. “Het is gewoon schandalig hoe we hier speelden. Na de 4-0 zie je dat we eigenlijk gewoon de kwaliteiten hebben om Djurgarden te verslaan. Toen het 4-2 werd, had ik zelfs nog het gevoel dat we konden winnen.”

Zondag wacht echter alweer de altijd lastige thuiswedstrijd tegen KV Mechelen en vervolgens is er de midweekspeeldag waarbij de Buffalo’s op bezoek moeten bij Union. De sfeer in de Ghelamco Arena dreigt zo op te lopen volgens het concept van een snelkookpan. “We moeten nu vooral lessen trekken uit wat we dit seizoen al vaak fout zagen lopen. Onze defensie is volgens mij de beste van het land, maar kleine foutjes komen ons telkens weer duur te staan.”

“Het heeft geen zin om schuldigen te zoeken”, bleef de puik ingevallen De Sart sereen. “Ik probeerde gewoon mijn ding te doen en dat was volgens mij ook het geval voor Jens Petter Hauge. We hadden ook niet veel andere opties. Je bent prof en moet gewoon je job doen. Ook al oogt de toestand dramatisch. Zondag komt er nu snel aan en we moeten gewoon als één geheel terugknokken. Het AA Gent van het eerste uur is niet het echte AA Gent. Dat moeten we nu vooral dringend bewijzen, elke match opnieuw.”