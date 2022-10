Karel Geraerts over hoe hij zijn Union-troepen oppepte na dubbele achterstand in de Europa League: “Ik moest drie zaken doen”

Union is al zeker van minstens overwintering in de Conference League, nadat het donderdagavond in Den Dreef 3-3 gelijkspeelde tegen Braga. “Voor de club is dit een geweldige campagne tot nu toe”, reageerde Union-coach Karel Geraerts na afloop van het duel op de vierde speeldag in Europa League-groep D.

De Belgische vicekampioen keek bij de pauze tegen een 1-3 achterstand aan, maar de Brusselaars knokten zich opnieuw in de wedstrijd. “Eerst en vooral ben ik heel fier”, zei Geraerts. “Als je 1-3 achter staat bij de rust en toch weet terug te keren tot 3-3, dan moet je de spelers feliciteren voor hun reactie in de tweede helft. De eerste helft was niet supergoed, ik was dan ook wat geënerveerd. Maar de reactie maakte me erg blij.”

“Bij de rust moest ik drie zaken doen. Ik toonde mijn boosheid en liet de spelers weten dat het spel niet oké was. Daarnaast moesten er oplossingen aangeboden worden, we pasten dan ook onze veldbezetting aan van 3-5-2 naar 4-3-3. We wilden hoger druk zetten. Zo konden we de wedstrijd beter onder controle houden. Ik probeerde de spelers er tot slot in te laten geloven dat het wel nog kon in de tweede helft. Ze hebben dan ook gewoon hun niveau opgekrikt. Je voelde dat er een overwinning in zat op enthousiasme. We gingen voor drie punten en we stranden op een punt, maar daar ben ik wel tevreden mee.”

In de stand telt Union nu 10 punten, Braga heeft er 7. Sinds 21u staat Union Berlijn (3 ptn) tegenover Malmö (0 ptn). Laat Union Berlijn punten liggen, dan eindigt Union zeker in de top twee en overwintert het in de Europa League.

“Voor de club is dit een geweldige campagne tot nu toe. Maar ik wil wel benadrukken dat er nog twee matchen te spelen zijn. We hebben nog een zware verplaatsing naar Malmö en we ontvangen de leider in de Bundesliga (Union Berlijn, nvdr.). Maar we gaan ons zeker niet wegsteken, we willen zo hoog mogelijk eindigen in de poulefase.”

De wedstrijden van Union zorgen vaak voor spektakel. “Het klopt dat er veel doelpunten in onze matchen vallen. Dat is geweldig voor het publiek. Maar als je thuis drie keer scoort, moet je normaal gezien winnen. Op defensief gebied hebben we dus nog werk aan de winkel. Vaak is ons puntenverlies te wijten aan individuele fouten, dat was vandaag zo en is in het verleden zo geweest. Hoe minder we er maken, hoe beter we zullen zijn”, besloot Geraerts.

Braga-coach zag hoe Union zijn ploeg naar de keel greep na de pauze

“In de tweede helft hadden we het moeilijk nadat Union snel de 2-3 maakte”, vertelde Braga-coach Artur Jorge donderdagavond na het 3-3 gelijkspel tegen Union in Den Dreef op de vierde speeldag in Europa League-groep D.

Vitor Oliveira bezorgde de Portugezen met een hattrick een 1-3 voorsprong bij de rust, maar net als vorige week (1-2 zege Union) kon Braga de drie punten niet over de streep trekken. “Het was een redelijk evenwichtige partij”, deed Jorge zijn verhaal. “We gingen op zoek naar de zege. In de tweede helft hadden we het moeilijk nadat Union snel de 2-3 maakte. Gezien de ervaring van mijn spelers had ik dat niet verwacht. Toch denk ik niet dat er een gebrek aan maturiteit in mijn ploeg was. Die momenten zijn gewoon moeilijk te controleren, en individuele fouten hebben de uitslag bepaald.”

“Mijn spelers hebben alles gegeven van de eerste tot laatste minuut”, aldus Jorge. “We wachten nog de andere matchen af met het oog op eventueel nog de eerste plaats. Maar dit punt zal zeker nog van pas komen.”