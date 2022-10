Amerikaans Hooggerechtshof verwijst verzoek van Donald Trump voor toegang tot geheime documenten naar prullenmand

In de strijd om de geheime documenten die na een huiszoeking in beslag werden genomen werden in Mar-a-Lago, het landgoed van Donald Trump, heeft de voormalige Amerikaanse president een juridische nederlaag geleden. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft donderdag een dringend verzoek van Trump naar de prullenmand verwezen. De advocaten van de ex-president hadden vorige week aan het Hooggerechtshof gevraagd om een zogenaamde ‘special master’ toegang te geven tot de geheime documenten.

Begin augustus doorzocht de FBI het landgoed Mar-a-Lago van Trump in Florida. De dienst nam daarbij diverse geheime documenten in beslag, sommige met de hoogste status van geheimhouding. Doordat Trump die documenten na zijn aftreden als president in zijn privéhuis bewaarde, zou hij zich schuldig gemaakt kunnen hebben aan strafbare feiten. Gevolg was een juridisch getouwtrek door verscheidene instanties.

De verdediging van Trump kon een succes behalen met de aanstelling van een onafhankelijke arbiter, een zogeheten ‘special master’. Een hof van beroep ontzegde die arbiter echter de toegang tot de als geheim gemarkeerde documenten. De advocaten van Trump argumenteerden daarop voor het Hooggerechtshof dat hun 76-jarige cliënt in zijn tijd als president onbeperkte bevoegdheid had om de geheime classificatie van documenten op te heffen. Daardoor kon niet alleen op basis van markeringen bepaald worden of een document nog geclassificeerd was, dan wel of Trump het al had vrijgegeven, luidde het. Daarom had een ‘special master’ de bevoegdheid moeten krijgen om in twijfelgevallen te kunnen ingrijpen. Een argumentatie die het Hooggerechtshof niet volgt.