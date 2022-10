“De nieuwe Bart Swings zat ertussen en plots stopt alles”: geldproblemen in Belgische schaatsland maken nog slachtoffer(s)

De 26-jarige Nederlandse begeleidde profschaatsters Sandrine en Stien Vanhoutte tijdens de coronaperiode en begon vorig jaar aan een avontuur bij de KBSF, als bondscoach van het langebaanschaatsen. Spruit hield zich vooral bezig met de begeleiding van ‘Jong België, zijnde de beste junioren die ons land te bieden heeft op schaatsvlak.

Met succes, want in haar eerste campagne zag ze liefst zes Belgische talenten - in hun eerste volle seizoen op het ijs - zich plaatsen voor de Wereldbekers van dit seizoen. Ongezien voor ons land. Maar nu wordt de geldkraan dichtgedraaid, onherroepelijk. En dat doet bijzonder veel pijn.

“Ons programma kan niet blijven voorbestaan en het is nog onzeker of onze junioren ook naar de Wereldbekers kunnen, een prestatie waar ze zó hard voor gewerkt hebben”, aldus Spruit. “Op deze manier kan je niet aan talentontwikkeling doen. Ik maak mij dus veel zorgen over de toekomst van het Belgische schaatsen. We hadden een heel mooie groep (van twaalf, red.) en hebben mooie resultaten geboekt. We kregen zelfs complimenten uit Nederland. Er zijn wel wat partijen die dit jongerenproject willen ondersteunen, maar die sponsor- en subsidietrajecten zijn vandaag nog niet beschikbaar en dan stopt alles gewoon. Doorontwikkelen met talenten kan zo niet...”

© AP

Nieuwe Swings

Spruit is teleurgesteld dat het grote potentieel - met onder anderen Bente Billen en Laurens Bergé - dat er is nu niet verder benut kan worden.

“Alle ambities kunnen terug in de koelkast”, sakkert de Nederlandse. “Zowel die van de bond, als die van de atleten. We waren begonnen op nul en kijk waar we al stonden… We hebben ook allemaal de olympische ambitie uitgesproken, voor 2026 en vooral 2030, met deze sterke lichting. Maar die begeleiding kan nu niet meer en dat is jammer. Ze zien al het harde werk nu uit hun handen glippen. Ik heb wel wat ervaring bij Nederlandse ploegen en als je de data naast elkaar legt, dan waren onze Belgen gewoon even sterk. En dan was het allemaal met minder middelen… Dit doet echt pijn want ik ben er echt van overtuigd dat de volgende Bart Swings uit deze groep had kunnen komen.”

Het probleem is ook dat ons land niet beschikt over een 400 meter ijsbaan. De groep van Spruit moest dus uitwijken naar Tilburg. “Dat betekent voor deze jeugd intensieve weken want de meeste zijn twee uur onderweg om in Tilburg te geraken, voor 75 minuten training. Qua motivatie van de atleten kan dat tellen. Iedere Nederlandse schaatser krijgt steun en kijk hoe goed zij zijn. Belgen verdienen dat ook. Gewoon al in groep trainen, is een meerwaarde. En een grote. In plaats van alleen, zoals Swings het moest doen in zijn begindagen. We moeten zijn succes gebruiken, maar nu halen we het einde van het seizoen niet, jammer.”