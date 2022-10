Moordenaar van Belgische loodgieter probeert met aan elkaar geknoopte lakens te ontsnappen uit Nederlandse gevangenis

Nicky S. wist in de gevangenis een groot aantal lakens te verzamelen, knoopte die aan elkaar, en gooide ze vanaf het dak over het buitenste hek. — © ANP/HH

S. had in de gevangenis een groot aantal lakens weten te verzamelen, had die aan elkaar geknoopt, en gooide ze vanaf het dak over het buitenste hek van de gevangenis. Buiten stond een man te wachten met een vluchtwagen. Dat melden bronnen van De Telegraaf, en wordt bevestigd door zijn advocaat Mark Nillesen.

De ontsnappingspoging werd echter tijdig verijdeld door het gevangenispersoneel, dat S. kon tegenhouden. De man werd na de ontsnappingspoging in een isoleercel geplaatst. Een intern onderzoek van het Nederlandse gevangeniswezen moet uitwijzen hoe S. de lakens kon verzamelen, en hoe hij de tralies en het raam van zijn cel kon forceren.

Kettingzaagmoord

De man uit Bergen op Zoom pleegde in de zomer van 2019 in België de gruwelijke moord op de 56-jarige loodgieter Johan van der Heyden. Een half jaar na diens mysterieuze verdwijning stuitte de Nederlandse politie op een speciekuip in het Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw-Vossemeer, niet ver van de Belgische grens. Tussen het beton in de kuip zaten de stoffelijke resten van Van der Heyden.

S. pleegde de moord samen met Wanda van R. uit Zoersel en Edna V. uit het Nederlandse Steenbergen. Van R. had een relatie met het slachtoffer en tipte S. over een aanzienlijk geldbedrag dat de man in huis zou hebben. Van der Heyden werd naar een woning gelokt, gekneveld en gedrogeerd. Hij werd zwaar toegetakeld, en geslagen met zijn eigen gereedschap en een pistool. Het geld waarvan sprake vond het trio echter niet. S. zaagde het lijk met een kettingzaag in stukken, en verbrandde de resten, wat overbleef ging in de speciekuip.

S. werd in september 2021 veroordeeld tot 17 jaar cel. De man reageerde toen woest na het horen van het vonnis. Zo riep hij “kankerhoeren” naar de rechters.