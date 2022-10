Jelle Vossen over ‘Kampioenenjaar’ bij KRC Genk aan de zijde van De Bruyne en Courtois: “Wij gingen voor elkaar door het vuur”

Bilzen/Genk

Afgelopen weekend speelde hij in zijn truitje van Zulte Waregem zijn 400ste wedstrijd in de Jupiler Pro League, maar in de docureeks ‘Kampioenenjaar’ blikt Bilzenaar Jelle Vossen (33) terug op zijn doorbraak. Aan de zijde van Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois veroverde hij met KRC Genk de landstitel. “Wij gingen voor elkaar door het vuur”, zegt de spits die in diezelfde periode zijn eerste doelpunten voor de Rode Duivels scoorde.