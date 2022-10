Drie gewonden en vier gebouwen onbewoonbaar verklaard: de gasontploffing in Oostende donderdagmorgen heeft heel wat aangericht. Video’s en foto’s tonen hoe groot de ravage is die achtergebleven is. De getroffen omwonenden zullen nog niet meteen terug in hun woning kunnen: ze kunnen wel onder begeleiding van veiligheidsdiensten noodzakelijke spullen ophalen.