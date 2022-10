Elke Clijsters gooit Pascal Braeckman uit ‘BV Darts’

Hasselt

We gaan Elke Clijsters nog terugzien in de volgende ronde van BV Darts. In haar eerste wedstrijd van de avond moest ze het donderdag afleggen tegen Maksim Stojanac. De acteur van #LikeMe won met 3-1. Elke moest daardoor een beslissende wedstrijd spelen tegen Vlaanderens bekendste klankman Pascal Braeckman die eerder die avond verloor van Tourist LeMC. Bij een voorsprong van 2-1 moest ‘Sporty Spice’ nog dubbel 5 gooien, terwijl ook Pascal op hetzelfde vakje aan het mikken was. Maar de Limburgse gooide eerst raak en plaatst zich daardoor voor de volgende ronde. Voor Pascal Braeckman eindigt BV Darts. (nco)

