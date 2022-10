Meteen goud! Lotte Kopecky is wereldkampioene afvalling op de piste: “Nog drie keer winnen? Niet overdrijven!”

Lotte Kopecky (26) is het WK baanwielrennen fantastisch gestart: met een wereldtitel. In de afvalling was ze heer en meester, meteen goed voor goud. De eerste regenboogtrui is binnen, er kunnen er nog drie volgen. “Nog drie keer winnen? Niet overdrijven hé.”

De afvalling is een tricky nummer: om de twee ronden valt de laatste af. Eén keer onoplettend zijn en je wedstrijd is over. En als je constant vooraan wil rijden, verspeel je krachten die je nodig hebt om in de slotfase voor de medailles te vechten. Kopecky ontsnapte zo aan een vroege uitschakeling nadat ze ingesloten raakte. De wedstrijd werd ook even stilgelegd na een val.

Kopecky bleef daarna zeer geconcentreerd. Toen ze alleen met de Amerikaanse Jennifer Valente en de Italiaanse Rachele Barbieri overbleef, was een medaille een feit. Ze mocht met Barbieri sprinten voor goud en maakte het fantastisch af.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik voelde mij deze morgen nochtans niet zo goed”, vertelde Kopecky na de medailleceremonie. “Ik heb in de namiddag dan maar wat geslapen en vertrok dan met vertrouwen naar de piste. Het leek misschien makkelijk, maar dat was het zeker niet. Dit is een WK. Ik heb ook de beelden bekeken van vorig jaar. Toen verloor ik goud door een domme fout in de slotspurt. Dat wou ik nu niet laten gebeuren.”

Van een debuut gesproken op de piste in Frankrijk waar binnen twee jaar de Olympische Spelen worden gehouden. Na haar zilveren WK-medaille op de weg was de ontgoocheling groot om de gemiste trui maar een paar dagen later reed ze al de driedaagse van Aigle op de piste. Om te kunnen schitteren en nu wel een regenboogtrui te pakken. Bij haar eerste poging is het al prijs. “Als je tweede wordt op een WK denk je maar aan één ding: bij de volgende gelegenheid eerste worden. De piste heeft mij al zoveel gegeven, dus wou ik er alles aan doen om toch nog die wereldtitel te pakken. Ook al was er een jetlag. En het is meteen raak. Ik kan niet beter starten. Zo is dat gemiste goud in Wollongong toch al wat meer doorgespoeld.”

© REUTERS

Ook in omnium

En ze kan de komende dagen nog drie regenboogtruien verzamelen: vrijdag in het omnium, zaterdag in de ploegkoers (met Shari Bossuyt) en zondag in de puntenkoers. Het omnium was niet voorzien, maar woensdagmiddag werd beslist om Shari Bossuyt te sparen. De belofte zag haar voorbereiding verstoord door een val in de Simac Tour, waarbij ze een hersenschudding opliep. De bondscoaches Tim Carswell en Kenny De Ketele vrezen dat ze in de huidige omstandigheden geen twee zware koersen in twee dagen tijd aankan. Zaterdag rijdt ze namelijk met Kopecky de ploegkoers en dat is een belangrijke test in functie van de Olympische Spelen.

Zo komt Kopecky vier dagen op rij in actie. Na een superzwaar seizoen. “Tja, ik heb wel gedacht: zou het omnium, waar je toch vier keer op één dag in actie moet komen, niet de wedstrijd te veel kunnen worden op dit WK? Maar wat er ook gebeurt: ik ben al wereldkampioene.”

De piste is fun voor de tweevoudige Flandrienne van het Jaar. Op het ovaal lijkt ze de vermoeidheid niet te voelen en lijkt met enorm veel vertrouwen aan de start te staan. Dit lijkt haar laatste goud te worden. “Denk nu niet dat ik nog drie kleer ga winnen hé. Telkens starten als topfavoriete is ook lastig. Ik kan nu zonder druk de andere wedstrijden aanvatten. Natuurlijk ga ik er voor, maar niet overdrijven hé.”

Vorig jaar pakte ze op het WK een keer goud (puntenkoers) en twee keer zilver (omnium en afvalling). Ze is goed op weg om op zijn minst even goed te doen. Twee maanden geleden pakte ze ook al twee Europese titels. Ze kan in 2022 de koningin van de piste worden. Als ze dat nu al niet is.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen