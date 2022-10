Zolderse juf: "Systeem van urenopbouw is achterhaald"

Het lerarentekort vraagt flexibiliteit van jonge leerkrachten en daarom staat de 24-jarige Lindsey Claes uit Heusden-Zolder voor een klas in Machelen aan de rand van Brussel. In Limburg zocht ze lang naar een school, maar het waren telkens contracten van korte duur. Nu werkt ze voor een Vlaams-Brabantse school en is ze zeker van een jaarcontract waardoor de leerkracht voldoende uren kan verzamelen voor in een later stadium een vaste benoeming te verkrijgen. Volgens de Zolderse is het systeem achterhaald en haken daarom veel jonge leerkrachten af en kiezen dan maar voor de privésector.