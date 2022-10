Trajectcontrole Wijshagen-Gerkenberg is actief

Oudsbergen/Bree

De trajectcontrole op de N76 in Soetebeek in Wijshagen is actief. De installatie van de camera’s voor trajectcontrole op de N76 in Wijshagen gebeurde al een tijdje geleden, maar nu zijn ze dus ook in werking gesteld. De trajectcontrole loopt van de kruising van de Weg naar Bree met de Boenderstraat-Martinlaan over de Soetebeek en de Meeuwerkiezel tot net voorbij Gerkenberg in Bree.

In de komende weken worden ook de aangekondigde gemeentelijke trajectcontroles in Oudsbergen geïnstalleerd. Deze trajectcontroles, op verschillende gemeentelijke hoofdassen, zullen pas binnen enkele maanden geactiveerd worden. (rdr)

Info over trajectcontroles in Oudsbergen: www.oudsbergen.be/trajectcontrole