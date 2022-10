Dan Bigham klopt Filippo Ganna: niet Italië maar Groot-Brittannië is wereldkampioen ploegenachtervolging

Na zijn succesrijke poging vorige week om het werelduurrecord te breken, wou Filippo Ganna dit seizoen nog een keer knallen op de piste: met de ploegenachtervolging waarmee hij een wereldtitel en olympische titel haalde (Tokio 2021). Helaas: Groot-Brittannië bleek in de finale een zucht sneller.

Opvallende naam in het team van Groot-Brittannië: Dan Bigham. De 31-jarige performance ingenieur van INEOS Grenadiers die in augustus het werelduurrecord van Victor Campenaerts scherper stelde als voorbereiding voor Ganna, heeft zich verzoend met British Cycling. Vorig jaar reed hij al de individuele tijdrit op het WK en nu wil hij goud pakken met de Britten in de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen binnen twee jaar. Na deze wereldtitel lijkt dat doel zeker haalbaar. Groot-Brittannië trad ook aan met Ethan Hayter, Oliver Wood en Ethan Vernon (sprinter bij Quick-Step Alpha Vinyl).

Hoe dan ook: het zilver op de ploegenachtervolging is de tiende WK-medaille voor Ganna op de piste. In de individuele achtervolging won hij al vier keer goud en één keer zilveren in de ploegenachtervolging een keer goud, een keer zilver en drie keer brons. Op de weg pakte hij al drie WK-medailles in het tijdrijden: twee keer goud en een keer brons.

Filippo Ganna rijdt vrijdag in principe nog de individuele achtervolging, maar het is afwachten of hij ook effectief aan de start zal staan.

In de strijd voor het brons klopte Denemarken met een versnelling in de slotfase Australië.