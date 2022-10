22-jarige vermoedelijke dealer betrapt met drugs en wapens bij verkeerscontrole

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft woensdag een vermoedelijke drugsdealer betrapt tijdens een controleactie. De 22-jarige Lanakenaar had drugs en verboden wapens bij. Hij is donderdag aangehouden door de onderzoeksrechter.

De politie Lanaken controleerde woensdag tussen 9 en 16 uur verschillende voertuigen in Lanaken en Maasmechelen, samen met de Vlaamse Belastingdienst. 559 bestuurders kregen een alcoholtest, maar niemand blies positief. Er werden wel tien boetes uitgeschreven voor gsm-gebruik achter het stuur. Daarnaast werden nog verschillende andere overtredingen vastgesteld. De Vlaamse Belastingdienst inde voor 8.330,15 euro aan vervallen verkeersbelastingen.

Tijdens de controle werd op de Rijksweg in Maasmechelen een voertuig tegengehouden omdat de bestuurder tekenen van druggebruik vertoonde. De 22-jarige man uit Lanaken testte inderdaad positief op cannabis, en had in zijn voertuig bovendien cannabis, een boksbeugel en een bankkaartmes liggen. Dat laatste is een illegaal mes dat ingeklapt kan worden, zodat het de grootte van een bankkaart krijgt.

De politie voerde na de controle een huiszoeking uit bij de woning van de Lanakenaar. Daarbij werd ook cannabis en cocaïne gevonden, naast nog meer wapens zoals boksbeugels en messen. De jongeman had thuis ook attributen liggen die wijzen op drugshandel. Hij werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. siol