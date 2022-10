Met een nummer over sterke vrouwen hoopt Nisrine Berbouche een plekje te veroveren in de volgende ronde van ‘The Voice van Vlaanderen’. — © vtm

Maaseik

Met een nummer over sterke vrouwen hoopt Nisrine Berbouche een plekje te veroveren in de volgende ronde van ‘The Voice van Vlaanderen’. Geen verwonderlijke nummerkeuze, want de negentienjarige studente uit Maaseik wordt thuis enkel omringd door dames. “Mijn mama heeft mij en mijn drie zussen alleen opgevoed. Ze doet dat zo goed dat ze voor twee ouders telt.”