Van de Winterspelen naar sleuren met keukens: schaatser Mathias Vosté zet alles op alles om carrière te redden na slecht nieuws

De steun van Sport Vlaanderen schiet tekort om meer schaatsers af te vaardigen. Normaal zou België ook Sandrine Tas en Mathias Vosté naar de openingswedstrijd van het internationale seizoen sturen. Een aantal andere schaatsers, zoals de genaturaliseerde Nederlandse Isabelle van Elst, komt ook in aanmerking. Maar dat zal dan op eigen kosten zijn.

“Iets meer dan twee weken geleden hebben ze het mij gezegd”, aldus Vosté, de snelste Belg met nationale records op de 500 en 1.000 meter. “Ik was aan het wachten op het telefoontje om daarna de nodige dingen te kunnen boeken. We wisten dat de beslissing laat ging vallen, te laat naar mijn mening, maar eerst kwamen de sporters die zeker waren van hun budget aan de beurt. Ik had mezelf voorbereid op een minder groot budget, maar niet op eentje van nul euro. Het was dus wel even slikken toen ik het hoorde.”

Sport Vlaanderen gaf ook twee redenen mee voor de stopzetting van de financiële steun aan de 28-jarige West-Vlaming, die al een hele tijd in Nederland woont. “Ze vinden dat ik mentaal niet sterk genoeg ben voor het topniveau, na de Olympische Spelen”, stelt Vosté, die in China niet kon overtuigen op zijn afstanden. “Ik blokkeerde daar terwijl het op training wel goed ging. Dat was tijdens het seizoen ook al wat, waardoor ik met ups and downs presteerde. Maar de ‘ups’ waren wel goed, waardoor ik voor mezelf altijd de bevestiging kreeg dat ik op de goeie weg was. Als je mijn rondjes op de 1.000 meter bekeek, was ik bij de beste vijf van de wereld. Alleen, ik kon gewoon nooit goed starten. Door de blessure (een scheur in de lies, red.) die ik het seizoen ervoor opliep.”

LEES OOK. Mathias Vosté aangeslagen na laatste plek op 1.500 meter: “Ik ga liever naar huis dan nog eens zo te rijden”

© EPA-EFE

Keukens lossen

Vosté was het seizoen 2020-2021 begonnen met de achtste plaats op het EK sprint. Op de 1.000 meter van zondag eindigde hij zelfs als tweede. De carrière van de West-Vlaming zat in de lift (hij tekende zelfs voor de Nederlandse commerciële ploeg Team Reggeborgh), tot hij zijn lies afscheurde. Sindsdien is hij niet meer dezelfde geweest op het ijs, hoewel hij in december nog een Belgisch record op de 1.000 meter en een PR op de 1.500 meter schaatste.

“Mijn eerste jaar liep echt als een trein”, herinnert Vosté, die net als Swings de overstap maakte uit het skeeleren, zich nog. “Het tweede jaar was slecht, toen had ik iets van ‘wow, wat is dit?’ Daarna ging het opnieuw de goeie kant op, maar dan kwam dus die blessure. Bij Sport Vlaanderen haalden ze als tweede reden aan dat ik genoeg kansen heb gehad om mij te bewijzen. Wat kan ik daarop zeggen? Ik kan er niets aan doen en ik vind dit heel jammer. Ik ga er echter niet zielig over doen en het tegendeel proberen te bewijzen. Daarmee ben ik hard bezig.”

Intussen is Vosté wel fulltime prof af en gaat hij als een soort semiprof door het leven. “Naast het trainen ga ik nu ook twee dagen in de week werken. Ik loop mee met een transportbedrijf, waarbij we met de camion keukens lossen. Dat zijn soms wel zware dagen, want het is fysiek lastig werk. Maar dat doet dan een beetje dienst als krachttraining (lacht). Het is ook beter dan acht uur op een stoel zitten. Het is best aanpassen, maar ik zie het niet als een belemmering. Ik ga sowieso de Wereldbeker in Heerenveen meedoen, want dat is een thuiswedstrijd voor mij. Het plan is ook de twee in Canada mee te pakken. Daar (op de snelle hooglandbaan van Calgary, red.) moet je gewoon rijden om je via een goeie tijd te kunnen plaatsen voor het WK afstanden (2-5 maart, red.). Normaal moet dat wel lukken met een beetje niveau.”