Het bestuur van Tectum Achel ging in het tussenseizoen met de grove borstel door de selectie. Met liefst acht nieuwkomers en slechts vijf blijvers als resultaat. Aan het roer werd good old Jan Meertens vervangen door Jan Vanvenckenray, weggehaald in Booischot. Aan de vooravond van de seizoensopener in en tegen Haasrode-Leuven legden we de Maaseikse coach een eerste keer op de rooster.