Nieuwe naamsponsor Dstny wil nieuwe wind bij wielerploeg van Nationale Loterij: “In mei echt getwijfeld of we met dit project moesten doorgaan”

Lotto-Soudal wordt straks Lotto-Dstny, maar het scheelde geen haar of de nieuwe naamsponsor had zich nog voor de ploeg één meter had gereden uit het project teruggetrokken. Onder meer de nakende degradatie uit de World Tour zorgde voor twijfel. “Er wás een clausule die ons toeliet eruit te stappen”, bevestigt CEO Daan De Wever. Dat hij toch met het project doorgaat, heeft maar één reden: de ploeg heeft beloofd De Wever in zijn harde analyse te volgen. “Deze ploeg heeft veel te lang stilgestaan.”